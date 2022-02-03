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Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi vefat etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun ağabeyi vefat etti

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu hayatını kaybetti. Ahmet Kalyoncu, yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cuma namazına müteakip son yolcuğuna uğurlanacak.

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