Sürücüler dikkat! İstanbul'da trafik çilesi! Yüzde 50'yi geçti
Son dakika haberi...İstanbul’da beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 50’yi geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için uyarılarda bulunduğu yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Mesailerine yetişmek için evlerinden çıkmaya çalışanların şemsiyelerini yanlarından ayırmadıkları görüldü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı
- Bugün kandil mi, ne kandili var? 3 Mart Perşembe Regaip Kandili bugün mü? Diyanet 2022 kandil günleri...
- Evde bakım maaşı yatan iller 3 Şubat! Şubat ayı evde bakım maaşı yatmaya başladı mı?
- Bugün kandil mi? 3 Şubat bugün ne kandili? Regaip Kandili ne zaman, bugün mü?
- Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?
- 2.150 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu personel alımı için başvuru şartları...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Şubat Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte SMS sıralaması ve elenen sürpriz isim...
- Resimli kandil mesajları: Kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajı görselleri...
- Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2022 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri
- Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...
- Açıklama sonrasında belli oldu, miktar arttı! Ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme! Başvuru yapılması sonrasında...
- Regaip Kandili'nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı saat kaçta, hangi vakit kılınır?