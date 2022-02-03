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Sürücüler dikkat! İstanbul'da trafik çilesi! Yüzde 50'yi geçti

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Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Sürücüler dikkat! İstanbul’da trafik çilesi! Yüzde 50’yi geçti

Son dakika haberi...İstanbul’da beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 50’yi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için uyarılarda bulunduğu yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Mesailerine yetişmek için evlerinden çıkmaya çalışanların şemsiyelerini yanlarından ayırmadıkları görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ
Kent genelinde yağıştan kaynaklı trafik yoğunluğunun da yüzde 50'yi geçtiği görüldü. Yağışın gün içinde etkisini göstereceği öğrenildi.

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