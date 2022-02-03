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Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı: Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Başkan Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı: Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Regaip Kandili hakkında paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan "Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. İşte paylaşımın detayları...

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