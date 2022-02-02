Yerli otomobil TOGG'da bomba gelişme! Asfalta ineceği tarih belli oldu! İşte TOGG'un satışa çıkarılacağı tarih...
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un seri üretime geçmesine az bir süre varken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yerine ve yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Varank ayrıca TOGG'un satışa çıkarılacağı tarihi de duyurdu. Peki TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yerine ve yol haritasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRDİ
Bakan Varank Türkiye'nin Otomobili'nin ABD'de katıldığı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) küresel çapta ses getirdiğini belirtti.
SERİ ÜRETİME NE ZAMAN GEÇİYOR?
Varank, TOGG'da ilk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsattı.
YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN SATIŞ TARİHİ AÇIKLANDI
TOGG'da satış tarihi açıklandı. Bakan Varank, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar." ifadesini kullandı.
Varank TOGG'a yapılan eleştirilerin çoğunun yanlış ya da eksik bilgiden kaynaklandığını gördüklerini belirtti.
ELEŞTİRİLERE YANIT
Varank, "Marka projelerini hayata geçirdikçe, TOGG'un 'akıllı cihaz' olarak isimlendirdiği elektrikli, ağa bağlı yeni nesil araçlar yollarda görülmeye başlandıkça bu eleştirilerin de yerini takdir ve beğeniye bırakacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, Türkiye'yi sanayi, teknoloji ve savunma alanında dünyada global bir üs haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" hedefini gerçekleştirmede yol haritası olacağına işaret etti.
Varank, Cumhuriyet'in 100'üncü yılından sonra da milli üretim olanaklarını bir araya getirerek çığır açıcı dijital teknolojilerde, otomotiv endüstrisinde, kimya ve ilaç alanında, yapay zekada ve daha birçok sektörde dünyanın öncüsü olmak için mücadele edeceklerini vurguladı.
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