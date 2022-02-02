Yerli otomobil TOGG’da bomba gelişme! Asfalta ineceği tarih belli oldu! İşte TOGG’un satışa çıkarılacağı tarih...

Varank, Cumhuriyet'in 100'üncü yılından sonra da milli üretim olanaklarını bir araya getirerek çığır açıcı dijital teknolojilerde, otomotiv endüstrisinde, kimya ve ilaç alanında, yapay zekada ve daha birçok sektörde dünyanın öncüsü olmak için mücadele edeceklerini vurguladı.

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