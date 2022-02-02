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Uzun süre sonra bir ilk! Erivan'dan kalkan uçak İstanbul'a indi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Uzun süre sonra bir ilk! Erivan’dan kalkan uçak İstanbul’a indi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan kalkan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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