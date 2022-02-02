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Şırnak'tan acı haber! Hain terör örgütü havan saldırısı düzenledi! Bir askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Şırnak’tan acı haber! Hain terör örgütü havan saldırısı düzenledi! Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şırnak'ta terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu bir askerimizin şehit olduğu açıklandı.

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