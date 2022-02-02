02 Şubat 2022, Çarşamba
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Son dakika | İstanbul'da sahtecilik operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Son dakika | İstanbul’da sahtecilik operasyonu!

Son dakika haberi...İstanbul'da düzenlenen sahtecilik operasyonlarında çeşitli kamu kurumlarının mühürlerinin sahtesini yapan, sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen ve sahte ilaç kutusu basan şüpheliler yakalandı.

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