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Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar koronavirüse yakalandı

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Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.

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