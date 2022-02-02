CHP'li Engin Özkoç'un elektrik faturası yalanı ortaya çıktı! ''Esnaf'' dediği kişiler CHP'li İl Başkanları
Son dakika haberleri... CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gümüşhane esnafının elektrik zamlarından rahatsız olduğunu belirterek, 'faturayı sandıkta keseceğiz' pankartı taşıyan 3 kişinin fotoğrafını servis etti. CHP'li Özkoç'un 'esnaf' dediği üç kişiden birisinin CHP Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, diğerinin ise CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
İYİ Parti ve CHP'nin giriştiği ittifak 'kurgu mağduriyetler' olarak da karşımıza çıkıyor.
ENGİN ÖZKOÇ'TAN ELEKTRİK FATURASI KURGUSU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gittiği her şehirde "battık bittik" yaygarası koparan esnafların İYİ Partili olduğu ve olayların kurgudan ibaret olduğu gerçeği ortaya çıkarken benzer bir tezgah da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.
Engin Özkoç, Twitter hesabından Gümüşhaneli esnafın elektrik zamlarından rahatsız olduğunu belirterek 'faturayı sandıkta keseceğiz' pankartı taşıyan 3 kişinin fotoğrafını paylaştı.
Özkoç yaptığı paylaşımında, "Bugün Gümüşhane esnafı, elektrik zammının geri çekilmesi talebiyle AKSA Elektrik Gümüşhane Şubesi önünde basın açıklaması yaptı. GÜMÜŞHANE HESAP KESMEK İÇİN SANDIĞI BEKLİYOR" ifadelerini kullandı.
PAYLAŞTIĞI İSİMLER CHP'Lİ BAŞKANLAR ÇIKTI
Özkoç'un paylaşımında yer alan üç kişiden ikisinin CHP'nin Gümüşhane yapılanmasında başkanlık görevlerinde olduğu ortaya çıktı.
CHP Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, diğerinin ise CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er olduğu öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kandil mesajları ile sevdiklerinize tebessüm ettirin! 2022 yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri
- Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...
- Açıklama sonrasında belli oldu, miktar arttı! Ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme! Başvuru yapılması sonrasında...
- Regaip Kandili'nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı saat kaçta, hangi vakit kılınır?
- Regaip Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dualar! Peygamber efendimizin kandil duası 2022...
- Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili duası bu gece okunacak dualar, ibadetler, faziletler...
- 2022 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? Şubat kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır?
- Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu mu?
- 3 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimleri dolu dolu! A101'de bu hafta...
- ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! 5-8 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Tarih açıklandı! EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur atama kura çekimi ne zaman?
- 3 Şubat hangi kandil? Yarın ne kandili var? 2022 Regaip, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Kadir Gecesi ne zaman?