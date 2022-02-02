02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Engin Özkoç'un elektrik faturası yalanı ortaya çıktı! ''Esnaf'' dediği kişiler CHP'li İl Başkanları

CHP'li Engin Özkoç'un elektrik faturası yalanı ortaya çıktı! ''Esnaf'' dediği kişiler CHP'li İl Başkanları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2022
ABONE OL
CHP’li Engin Özkoç’un elektrik faturası yalanı ortaya çıktı! ’’Esnaf’’ dediği kişiler CHP’li İl Başkanları

Son dakika haberleri... CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gümüşhane esnafının elektrik zamlarından rahatsız olduğunu belirterek, 'faturayı sandıkta keseceğiz' pankartı taşıyan 3 kişinin fotoğrafını servis etti. CHP'li Özkoç'un 'esnaf' dediği üç kişiden birisinin CHP Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, diğerinin ise CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

İYİ Parti ve CHP'nin giriştiği ittifak 'kurgu mağduriyetler' olarak da karşımıza çıkıyor.

ENGİN ÖZKOÇ'TAN ELEKTRİK FATURASI KURGUSU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gittiği her şehirde "battık bittik" yaygarası koparan esnafların İYİ Partili olduğu ve olayların kurgudan ibaret olduğu gerçeği ortaya çıkarken benzer bir tezgah da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.

Engin Özkoç, Twitter hesabından Gümüşhaneli esnafın elektrik zamlarından rahatsız olduğunu belirterek 'faturayı sandıkta keseceğiz' pankartı taşıyan 3 kişinin fotoğrafını paylaştı.

Özkoç yaptığı paylaşımında, "Bugün Gümüşhane esnafı, elektrik zammının geri çekilmesi talebiyle AKSA Elektrik Gümüşhane Şubesi önünde basın açıklaması yaptı. GÜMÜŞHANE HESAP KESMEK İÇİN SANDIĞI BEKLİYOR" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞTIĞI İSİMLER CHP'Lİ BAŞKANLAR ÇIKTI
Özkoç'un paylaşımında yer alan üç kişiden ikisinin CHP'nin Gümüşhane yapılanmasında başkanlık görevlerinde olduğu ortaya çıktı.

CHP Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, diğerinin ise CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA