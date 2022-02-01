Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Recep ayı orucu niyeti nasıl, ne zaman edilir?
Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan üç aylar 2 Şubat 2022 tarihinde başlıyor. Mübarek günlere kısa bir zaman kala üç aylar orucu ile ilgili detaylar oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte, Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Recep ayı orucu niyeti nasıl, ne zaman edilir?
Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Recep ayı orucu niyeti nasıl, ne zaman edilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüman vatandaşlar için oldukça önemli olan ve Kur'an-ı Kerim okuma, sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen mübarek üç aylara kısa bir süre kaldı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Recep ayı orucu ne zaman tutulur? Recep ayı orucu niyeti nasıl, ne zaman edilir?
ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN, HANGİ GÜNLERDE ORUÇ TUTULUR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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