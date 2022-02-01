UESAŞ 1 Şubat elektrik kesintisi: Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek? Gemlik, Yıldırım, Orhangazi, Osmangazi, Mudanya...

1 Şubat Bursa elektrik kesintisi detayları belli oldu. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) tarafından Bursa'da bugün yapılacak elektrik kesinitisi ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından Bursa'da ikamet eden vatandaşlar elektrikleri saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? Gemlik, Yıldırım, Orhangazi, Osmangazi, Mudanya'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

BURSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

01 Şubat Salı günü Bursa elektrik kesintisi yapılacak bölgeler ve saatler şu şekilde: