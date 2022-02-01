UESAŞ 1 Şubat elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? Gemlik, Yıldırım, Orhangazi, Osmangazi, Mudanya...
Bursa'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? UESAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. 1 Şubat tarihli Bursa elektrik kesintisi saatlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, UESAŞ 1 Şubat elektrik kesintisi saatleri nasıl? Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? Gemlik, Yıldırım, Orhangazi, Osmangazi, Mudanya'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...
1 Şubat Bursa elektrik kesintisi detayları belli oldu. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) tarafından Bursa'da bugün yapılacak elektrik kesinitisi ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından Bursa'da ikamet eden vatandaşlar elektrikleri saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? Gemlik, Yıldırım, Orhangazi, Osmangazi, Mudanya'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...
BURSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
01 Şubat Salı günü Bursa elektrik kesintisi yapılacak bölgeler ve saatler şu şekilde:
1 Şubat Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, GEÇİT mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
1 Şubat Salı günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, MÜRSEL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
BURSA'DA ÇARŞAMBA GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK BÖLGELER
2 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Şubat Çarşamba günü 15:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Şubat Çarşamba günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Şubat Çarşamba günü 15:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Şubat Çarşamba günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YUNUSEMRE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Şubat Çarşamba günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, YUNUSELİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Şubat Çarşamba günü 11:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
2 Şubat Çarşamba günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, SELÇUK, YENİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
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