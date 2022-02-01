Sabire Aydemir kimdir? Sabire Aydemir neden doodle oldu?
Sabire Aydemir kimdir? Google'ın anasayfasına taşıdığı Sabire Aydemir neden doodle oldu? Google tarafından önemli günler, olaylar ve kişiler tarafından başlatılan Doodle servisi, anasayfasını bugün Sabire Aydemir'e ayırdı. Bu gelişmenin ardından Sabire Aydemir kimdir sorusunun cevabı da araştırılmaya başlandı. Peki; Sabire Aydemir neden doodle oldu?
Sabire Aydemir kimdir? Sabire Aydemir neden doodle oldu? Google'ın anasayfasına taşıdığı Sabire Aydemir'in kim olduğu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. İlk Kadın Veteriner Hekim olan Sabire Aydemir, 1991 yılında hayatını kaybetmişti.
SABİRE AYDEMİR KİMDİR?
Sabire Aydemir, 1 Şubat 1910 yılında Kastamonu'da dünyaya gelmiştir. İlkokulu İnebolu'da, ortaöğrenimini Erenköy Kız Lisesi'de 1933'te tamamladı. Tıp fakültesine giderek doktor olmayı planlarken, o sene ilk olarak veteriner fakültesine kız öğrencilerin alınacağını öğrenince hayvanlara olan sevgisi nedeniyle veteriner hekimliği tercih etmiştir.
Beş yıl fakültede okuduktan sonra 1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalıştı; Bakteriyoloji Mütehassısı (uzmanı) unvanını elde etti.
Bakteriyolog Veteriner hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü; Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde çalıştı.
Gönüllü olarak Anadolu'ya tayinini istedikten sonra görev yaptığı Samsun Atakum'da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden Bakteriyoloji Mütehassısı Kuduz Laboratuvarı şefi olarak emekli oldu.
İngilizce ve Almanca bilen Sabire Hanım; bir kız bir erkek çocuk annesiydi. Ankara'da 1991 yılında hayatını kaybetti.
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