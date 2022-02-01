Üç aylar tesbihleri 2022: Üç aylarda hangi dualar, tesbihler ve zikirler çekilir? Üç aylarda yapılması gereken ibadetler...
Üç aylarda hangi dualar, tesbihler ve zikirler çekilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hz. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) uyguladığı ve tavsiye ettiği şekilde üç ayları ibadetle geçirmek isteyenler, üç aylarda yerine getirilmesi gereken ibadetleri merak ediyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Üç aylarda hangi dualar, tesbihler ve zikirler çekilir? Üç aylarda yapılması gereken ibadetler...
Üç aylarda hangi dualar, tesbihler ve zikirler çekilir? Üç aylarda yapılması gereken ibadetler araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların feyzinden ve bereketinden faydalanmak isteyenler, bu kıymetli vakitleri ibadetle, dua ve zikirlerle geçirmek için bilgilerini tazeliyor. Üç aylar tesbih ve ibadetleri hakkında sorgulamalar hız kazandı. İşte, üç aylarda hangi dualar, tesbihler ve zikirler çekilir? Üç aylarda yapılması gereken ibadetler...
ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?
Recep ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.
*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.
ÜÇ AYLAR TESBİHLERİ 2022
RECEP AYI
10 gün 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim
ŞABAN AYI
10 gün 100 defa Ya latifu celle şanühü
10 gün 100 defa Ya rezzaku celle şanühü
10 gün 100 defa Ya azizü celle şanühü
RAMAZAN AYI
10 gün 100 defa Ya erhame'r- rahimin
10 gün100 defa Ya gaffarü'z- zünüb
10 gün 100 defa Ya 'atika'r- rikab
ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.
13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur.
Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.
ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?
İslâm'da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan'da vardır. Onun dışında "üç aylar" orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tutmalıdır ama bu ayları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe'nin ifadesine göre Ramazan'dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).
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