Üç aylar orucuna ne zaman, nasıl niyet edilir? Recep ayı orucu kaç gün, ne kadar tutulur? Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması...
Üç aylar orucuna ne zaman, nasıl niyet edilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üç ayların gelişiyle birlikte bu mübarek ayları ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar araştırmalarını hızlandırdı. Ramazan orucundan önce Recep ayında tutulan ve üç aylar orucu olarak adlandırılan ibadet için araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında son detayları haberimizde derledik. İşte, Üç aylar orucuna ne zaman, nasıl niyet edilir? Recep ayı orucu kaç gün, ne kadar tutulur? Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması...
Üç aylar orucuna ne zaman, nasıl niyet edilir? Recep ayı orucu kaç gün, ne kadar tutulur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mübarek üç aylar bu yıl 2 Şubat'ta Recep ayının başlamasıyla birlikte idrak ediliyor. Sık sık Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek ve ibadet halinde bulunmak tavsiye edilen bu mübarek zaman diliminde Recep ayı orucu ya da üç aylar orucu adı verilen ibadet şekli gündeme geliyor. Oruç tutmak isteyen müminler oruç için nasıl niyet edileceğini merak ediyor. İşte, Üç aylar orucuna ne zaman, nasıl niyet edilir? Recep ayı orucu kaç gün, ne kadar tutulur? Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması...
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLAR VE KAÇ GÜN TUTULUR?
Üç ayların manevi atmosferini ibadet ederek ihya etmek isteyen pek çok Müslüman, üç aylar orucu ne zaman başlıyor ve kaç gün tutulur diye araştırıyor.
Rivayetlere göre, Hz. Muhammed üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Ancak 3 aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı yok. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu ayda bol bol nafile oruç tutardı.
RECEP AYI ORUCU İÇİN HANGİ GÜN NİYET EDİLİR?
Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur.
İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.
ÜÇ AYLAR ORUCUNUN DİNDEKİ HÜKMÜ
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
RAHMET YAĞAN 4 GECEDEN BİRİ REGAİP GECESİ
Rabbimizin rahmeti her zaman vardır. Ama nasıl ki her gece güzel olmakla beraber Kadir gecesi bin geceye denktir. (Kadir Suresi) ve nasıl ki Kudüs'teki Mescidi Aksa diğer mekânlardan farklıysa Recep ayının ilk perşembesi ve belli zamanlarda öyle özeldir.
Dört geceye özel rahmet yağar:
- Kurban Bayramı'nın gecesi
- Ramazan Bayramı'nın gecesi
- Şaban ayının 15. gecesi (Beraat gecesi)
- Recep ayının ilk perşembe gecesi (Regaip gecesi)
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