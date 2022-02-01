Recep ayı ilk günü, gecesi çekilecek tesbihler nelerdir? Recep Ayı ilk gecesinde edilecek dualar ve zikirler...
Recep ayı ilk günü, gecesi çekilecek tesbihler nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam alemi için çok özel yere sahip olan recep ayında yapılacak ibadetler arasında tesbih ve zikirler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Üç aylar zincirinin ve Recep ayının ilk kandili olan Regaip ve ikinci kandili Miraç'ta nefis muhasebesi yaparak kendimizi denetlemeli bu özel geceleri ibadetle geçirmeliyiz. İşte, Recep ayı ilk günü, gecesi çekilecek tesbihler nelerdir? Recep Ayı ilk gecesinde edilecek dualar ve zikirler...
Recep ayı ilk günü, gecesi çekilecek tesbihler nelerdir? Recep Ayı ilk gecesinde edilecek dualar ve zikirler vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dininde öyle zamanlar vardır ki değeri diğerlerinden kat be kat fazladır. Müslümanlar, üç aylar olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol manevi bir mevsime girişin habercisi olan Recep ayına büyük önem vermiştir. Bu önemli günlerde ibadetini yerine getirmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Recep ayı ilk günü, gecesi çekilecek tesbihler nelerdir?
RECEP AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER, ZİKİRLER VE DUALAR NELERDİR?
Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.
PEYGAMBERİMİZ RECEP AYI İÇİN NASIL DUA EDERDİ?
Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.
"Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
RECEP AYINDA KILINAN NAMAZLAR
Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır.
Akşam namazından ya da yatsı namazından sonra kılınabilen bu namazı teheccüt vakti kılmanın daha efdal olduğu bilinmektedir.
ÜÇ AYLARDA TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR?
Üç ayların çok mübarek bir zaman dilim olduğu, her Müslümanın bu günleri verimli ve güzel şekilde değerlendirmesi gerektiği başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) olmak üzere pek çok din alimi tarafından tavsiye edilir. Üç aylar boyunca Kuran-ı Kerim okumak, nafile ve kaza namazlar kılmak, zikir çekmek hem Allah'ın rızasını kazanmak için hem de dilek ve duaların kabul edilmesi için fırsat ayları olarak görülmektedir. Üç aylarda çekilen tesbih ve zikirler:
- Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.
- Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.
- Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'
- Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'
- Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'
- Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'
- Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'
- Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'
- Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'
- Ramazan ayının ikinci 10 günü100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'
- Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'i bol manevi bir mevsime girişin habercisi olan Recep ayına büyük önem vermiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç aylar orucuna ne zaman, nasıl niyet edilir? Recep ayı orucu kaç gün, ne kadar tutulur? Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması...
- Üç aylar tesbihleri 2022: Üç aylarda hangi dualar, tesbihler ve zikirler çekilir? Üç aylarda yapılması gereken ibadetler...
- Recep ayı ilk günü, gecesi çekilecek tesbihler nelerdir? Recep Ayı ilk gecesinde edilecek dualar ve zikirler...
- BTT coin Paribu'da listelenecek mi, ne zaman gelecek? BTT coin neden düşüyor? Bittorrent akıbeti için yorumlar...
- Doğalgaz fatura yardımı ne zaman, kimlere verilecek? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte şartlar...
- AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? İşte takvim...
- Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel...
- Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme hangi gün? İşte eleme adayları...
- Kübra Ece kimdir, kaç yaşındaydı? Kübra Ece nişanlı mıydı? Kübra Ece ölüm sebebi nedir?
- Jandarma 20 il için ilana çıktı! 2022 Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
- 15 tatil uzayacak mı? 2021-2022 15 tatil (sömestr) ne zaman bitecek?
- Recep ayında çekilecek tesbihler nelerdir? Recep ayında okunacak dualar nelerdir?