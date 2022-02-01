Son dakika: Sağlık Bakanlığı 01 Şubat Salı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.

AŞI ÇAĞRISI

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Covid-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin." ifadelerini kullandı.

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