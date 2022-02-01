Son dakika: Sağlık Bakanlığı 01 Şubat Salı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 01 Şubat Salı gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 01 Şubat Salı günü kaç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? Kaç vatandaş koronavirüse yakalandı? İşte günün Kovid-19 tablosu...
Sağlık Bakanlığı, 01 Şubat Salı gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı.
İŞTE GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.
AŞI ÇAĞRISI
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Covid-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
31 OCAK
30 OCAK
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK'ya başvuru yapan alabiliyor! 5 yıl geriye dönük maaş hesaplara yatıyor! Detaylar belli oldu, Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu hepsi...
- Üç aylar orucuna ne zaman, nasıl niyet edilir? Recep ayı orucu kaç gün, ne kadar tutulur? Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması...
- Üç aylar tesbihleri 2022: Üç aylarda hangi dualar, tesbihler ve zikirler çekilir? Üç aylarda yapılması gereken ibadetler...
- Recep ayı ilk günü, gecesi çekilecek tesbihler nelerdir? Recep Ayı ilk gecesinde edilecek dualar ve zikirler...
- BTT coin Paribu'da listelenecek mi, ne zaman gelecek? BTT coin neden düşüyor? Bittorrent akıbeti için yorumlar...
- Doğalgaz fatura yardımı ne zaman, kimlere verilecek? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte şartlar...
- AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? İşte takvim...
- Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel...
- Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme hangi gün? İşte eleme adayları...
- Kübra Ece kimdir, kaç yaşındaydı? Kübra Ece nişanlı mıydı? Kübra Ece ölüm sebebi nedir?
- Jandarma 20 il için ilana çıktı! 2022 Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
- 15 tatil uzayacak mı? 2021-2022 15 tatil (sömestr) ne zaman bitecek?