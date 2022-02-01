01 Şubat 2022, Salı
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 01 Şubat Salı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 01 Şubat Salı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 01 Şubat Salı gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 01 Şubat Salı günü kaç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? Kaç vatandaş koronavirüse yakalandı? İşte günün Kovid-19 tablosu...

Sağlık Bakanlığı, 01 Şubat Salı gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı.

İŞTE GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.

AŞI ÇAĞRISI

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Covid-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

31 OCAK

30 OCAK

29 OCAK

28 OCAK

27 OCAK

26 OCAK

25 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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