Son dakika: TBMM’de Türkiye-Azerbaycan için kritik kanun teklifi

Görüşmelerin ardından oylamaya çıkarılan yasa tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından imzalanmıştı.

ŞUŞA BEYANNAMESİ'NDE YER ALAN MADDELER NELER?

"Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder.

Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir.

Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar.

Taraflar, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterir.

Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak.

Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler.

"Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişletecek"

Beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı.

Beyannamede, tarafların Güvenlik Konseylerinin milli güvenlik konularında düzenli olarak ortak toplantılar yapacağı bildirildi.