01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik’in davasında sona gelindi: Mütalaa verilecek

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik’in davasında sona gelindi: Mütalaa verilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in davasında sona gelindi: Mütalaa verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik’in davasında sona gelindi. Mahkeme heyeti dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yargılanmasına devam edildi.

"SANIK CEZALANDIRILSIN"

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Celal Çelik ve avukatı mazeret sunarak katılmadı. Müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Abdulsamet Aydın ise duruşmaya katıldı. Avukat Aydın, "Şikayetimiz devam ediyor, sanık cezalandırılsın" dedi.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIDA

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı dosyaya yeni atandığını, incelemek üzere dosyanın tarafına gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet Savcısına verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Davanın bir sonraki ay görülecek celsesinde savcının mütalaasını sunması bekleniyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Celal Çelik'in 15 Ocak 2018 tarihinde mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelerle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarını işlediği belirtildi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, Çelik hakkında 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na dava BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DAVA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA