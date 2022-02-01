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Türkiye ile Pakistan heyetleri bugün bir araya gelecek! İşte masadaki konular

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Türkiye ile Pakistan heyetleri bugün bir araya gelecek! İşte masadaki konular

Dışişleri Bakanlığı'nca, Türkiye ile Pakistan arasındaki siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığındaki heyetler arasında bugün yapılacağı açıklandı.

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