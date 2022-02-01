01 Şubat 2022, Salı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TBMM'de yemin etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TBMM’de yemin etti

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de yemin etti.

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