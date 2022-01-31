İstanbul'a göktaşı mı düştü, nereye düştü? Göktaşı düşerse neden olur, ne anlama gelir?
İstanbul'a göktaşı mı düştü, nereye düştü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada İstanbul'a göktaşı düştü iddiaları sonrasında vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, İstanbul'a göktaşı mı düştü, nereye düştü? Göktaşı düşerse ne olur?
İstanbul'a göktaşı mı düştü, nereye düştü? Göktaşı düşerse ne olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin gündemine oturan ve birçok ilden görüldüğü iddia edilen meteor nedir, ne anlama gelir sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, İstanbul'a göktaşı mı düştü, nereye düştü? Göktaşı düşerse neden olur, ne anlama gelir?
Sosyal medyada bazı vatandaşlar göktaşı gördükleri iddiasıyla paylaşımlarını sürdürüyor.
METEOR NEDİR?
Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler ardından "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi. Göktaşları bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.
METEOR DÜŞMESİ NEDEN OLUR, NE ANLAMA GELİR?
Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 imamlık mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Başvuru tarihi açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- ÖSYM 2022 takvimi: LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihleri açıklandı mı?
- Transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2021-2022 sezonu ara transfer ne zaman bitecek?
- Karşılıksız 3000 TL'ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında...
- Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi kim, evli mi? Survivor Mert'in gerçek sevgilisi kim, ismi ne?
- Açıklama geldi, maaşlar artırıldı! Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti! İşte, virgülü noktasına yeni ücretler...
- Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
- Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek?
- Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullarda tatil uzayacak mı?
- AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?
- Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu?