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İstanbul'a göktaşı mı düştü, nereye düştü? Göktaşı düşerse neden olur, ne anlama gelir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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İstanbul’a göktaşı mı düştü, nereye düştü? Göktaşı düşerse neden olur, ne anlama gelir?

İstanbul'a göktaşı mı düştü, nereye düştü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada İstanbul'a göktaşı düştü iddiaları sonrasında vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, İstanbul'a göktaşı mı düştü, nereye düştü? Göktaşı düşerse ne olur?

İstanbul'a göktaşı mı düştü, nereye düştü? Göktaşı düşerse ne olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin gündemine oturan ve birçok ilden görüldüğü iddia edilen meteor nedir, ne anlama gelir sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, İstanbul'a göktaşı mı düştü, nereye düştü? Göktaşı düşerse neden olur, ne anlama gelir?

Sosyal medyada bazı vatandaşlar göktaşı gördükleri iddiasıyla paylaşımlarını sürdürüyor.

METEOR NEDİR?

Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler ardından "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi. Göktaşları bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.

METEOR DÜŞMESİ NEDEN OLUR, NE ANLAMA GELİR?

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

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