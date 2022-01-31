31 Ocak 2022, Pazartesi
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Haberler Gündem Haberleri İstiklal Caddesi'nde müzisyenlerin engellendiği iddialarıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İstiklal Caddesi'nde müzisyenlerin engellendiği iddialarıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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İstiklal Caddesi’nde müzisyenlerin engellendiği iddialarıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama

Son dakika haberleri...İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'nde müzik yapan kişilerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu.

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