Fatih Sipahi kimdir, kaç yaşında? Ece Erken’in iddiaları sonrası Fatih Sipahi’den açıklama geldi!

EVİNDE SAKLADI MI?

Soruşturma sürerken Ece Erken, dün "Seccad Yeşil, olay gecesi Fatih Sipahi'nin evine saklandı" açıklaması yaptı. İddiaların odağındaki Fatih Sipahi'nin sözleri kafa karıştırdı: Seccad'ı 15 yıldır tanırım. Olay gecesi 'Seninle acil bir şey konuşacağım' dedi. Evime geldi. 'Arkadaşım birini vurdu. Ben de olay yerindeydim' dedi. Ölüm haberi internete düşünce gitti. Ece'nin, Seccad'la bir sürü ortak arkadaşı var. Seneler önce de Serkan Dakman ile Çeşme'de tatil yaptı.Şov yapmasın. Kocasına dua etsin!

AİLESİ BİLE İNANMIYOR

Gündemi sarsan cinayet, iddiaya göre 100 bin lira için işlendi! Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun müvekkili Suphi Malgaz, "Gökhan Karakan'dan 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul aldım. Aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya sattım. Karakan 100 bin lira daha istedi. Tartıştık. Seccad Yeşil'in aracılığıyla Kadir Yasak bize ulaştı. Şafak, ben ve Kadir kafede buluştuk. 65 bin liraya anlaştık" dedi. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi oğullarının para meselesi yüzünden öldürüldüğüne inanmadıklarını söyledi.