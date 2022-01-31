Fatih Sipahi kimdir, kaç yaşında? Ece Erken'in iddiaları sonrası Fatih Sipahi'den açıklama geldi!
Fatih Sipahi kimdir, kaç yaşında? Ece Erken'in iddiaları sonrası Fatih Sipahi'den açıklama geldi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Ece Erken'den şok edici bir iddia gelmişti. Erken, Fatih Sipahi hakkında katili evinde sakladığını söylemişti. Peki; Fatih Sipahi kimdir?
Fatih Sipahi kimdir? Ece Erken, yaptığı açıklamada Fatih Sipahi'nin katilleri evinde sakladığını söyledi. Bu iddialara Sipahi'den şok edecek cevaplar geldi. Fatih Sipahi'nin iddialarına göre, Ece Erken Seccad'ı tanıyor! Peki; Fatih Sipahi kimdir?
FATİH SİPAHİ KİMDİR?
Fatih Sipahi, Demir çelik sektöründe hizmet veren Doğanay Boru Profil'in yöneticisidir.
NELER OLDU?
Türkiye'yi sarsan saldırı, perşembe gecesi İstanbul Yeşilköy'de yaşandı. Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu restoranda silahlı saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Cinayetin, 100 bin liralık para meselesi yüzünden işlendiği iddiası ortaya atıldı!
Polis ise infaz timini bulmak için kolları sıvadı. Önce Gökhan Karahan ve Uğur Can Bilge gözaltına alındı. Cumartesi günü de tetiği çeken Kadir Yasak, ağabeyi Ali Yasak ile birlikte lüks bir rezidansta yakalandı. Ekipler, firari Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ın peşine takıldı.
EVİNDE SAKLADI MI?
Soruşturma sürerken Ece Erken, dün "Seccad Yeşil, olay gecesi Fatih Sipahi'nin evine saklandı" açıklaması yaptı. İddiaların odağındaki Fatih Sipahi'nin sözleri kafa karıştırdı: Seccad'ı 15 yıldır tanırım. Olay gecesi 'Seninle acil bir şey konuşacağım' dedi. Evime geldi. 'Arkadaşım birini vurdu. Ben de olay yerindeydim' dedi. Ölüm haberi internete düşünce gitti. Ece'nin, Seccad'la bir sürü ortak arkadaşı var. Seneler önce de Serkan Dakman ile Çeşme'de tatil yaptı.Şov yapmasın. Kocasına dua etsin!
AİLESİ BİLE İNANMIYOR
Gündemi sarsan cinayet, iddiaya göre 100 bin lira için işlendi! Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun müvekkili Suphi Malgaz, "Gökhan Karakan'dan 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul aldım. Aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya sattım. Karakan 100 bin lira daha istedi. Tartıştık. Seccad Yeşil'in aracılığıyla Kadir Yasak bize ulaştı. Şafak, ben ve Kadir kafede buluştuk. 65 bin liraya anlaştık" dedi. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi oğullarının para meselesi yüzünden öldürüldüğüne inanmadıklarını söyledi.
ESKİ BİR HUSUMET Mİ?
Ece Erken ve Fatih Sipahi'nin iddialarının ardından gözler 2020'ye çevrildi! Erken, 2 yıl önce eski eltisi Güldeniz Uçar'ı savcılığa şikayet etmişti. "Uçar, beni vurdurtmak için Fatih Uçar isimli arkadaşından yardım istemiş. Can güvenliğim yok" demişti.
BU TOPLANTIYA BENİ GÖTÜRMEDİ
Eşinin acısıyla sarsılan Ece Erken ise önceki gün bir televizyon kanalına röportaj verdi. "Beni her toplantıya götürürdü. Bu kez götürmedi. 00.30'da aradım, açmadı. Acı haberi hastanede aldım. 65 bin liralık borç iddiasına inanmıyorum. Şafak o parayı cebinden verirdi. Kocamı kasten öldürdüler" dedi.
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- Fatih Sipahi kimdir, kaç yaşında? Ece Erken'in iddiaları sonrası Fatih Sipahi'den açıklama geldi!
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