31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
ABONE OL
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Başkan Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor

Lübnan Cumhuriyeti Başbakanı Necip Mikati, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 1 Şubat'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA