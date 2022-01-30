Yalnız Kurt ve FETÖ gerçeği! Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Kirli bir örgütle yüzleşeceğiz...

Biraz sinema biraz da belgeseller bu alana girse de etkili eserler ortaya çıkmadı. Yine de en ses getiren eserlere sinema ve dizi sektörü imza attı. Dönem dizileri bu açıdan bir hayli ilgi gördü.

Edebiyat ve sanat dünyasında bundan sonra yeni bir şeyler yazılır mı bilemem ama son dönemde yıldızı parlayan dizi sektörü yine önemli bir işe öncülük ediyor.