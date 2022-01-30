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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye tebrik telefonu

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Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye tebrik telefonu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 29. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle parti Genel Başkanı Mustafa Destici'yi arayarak tebriklerini iletti.

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