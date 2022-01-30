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Türkiye'den Bahreyn hamlesi! Bakan Çavuşoğlu gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2022
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Türkiye’den Bahreyn hamlesi! Bakan Çavuşoğlu gidecek

Türkiye'nin Körfez diplomasisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretleriyle devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn'e gidecek.

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