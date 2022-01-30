Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Karadeniz turu başladı! Trabzon’da toplu açılış töreni | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon ayağa kalkarsa tüm Türkiye ayağa kalkar. Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür, Trabzon büyüyüp gelişirse tüm Türkiye aynı yolda ilerliyor demektir.

2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 kalem eserin toplu açılışını yapmak üzere buradayız. Eğitimde, sağlıkta her ilçemizi kapsayan pek çok yatırımın resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz.

Detaylar gelecek...