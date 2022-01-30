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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Karadeniz turu başladı! Trabzon'da toplu açılış töreni | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Karadeniz turu başladı! Trabzon’da toplu açılış töreni | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk durağı Trabzon olan Karadeniz turuna başladı. 15 Temmuz'da toplanan kalabalığa seslenen Başkan Erdoğan, toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz Turu" Trabzon ile başladı.

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TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Meydanı'nda Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü ve Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 931 Konut – 78 Dükkan – 1 Ticaret Merkezi, Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon ayağa kalkarsa tüm Türkiye ayağa kalkar. Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür, Trabzon büyüyüp gelişirse tüm Türkiye aynı yolda ilerliyor demektir.

2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 kalem eserin toplu açılışını yapmak üzere buradayız. Eğitimde, sağlıkta her ilçemizi kapsayan pek çok yatırımın resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz.

Detaylar gelecek...

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