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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif Al Zayani ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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