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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını duyurdu | 29 Ocak 2022 koronavirüs tablosu

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Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını duyurdu | 29 Ocak 2022 koronavirüs tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren 29 Ocak 2022 tarihli koronavirüs tablosunu duyurdu. Peki, bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor.'' ifadelerini kullandı.

28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN TABLOLAR

25 OCAK

24 OCAK

23 OCAK

22 OCAK

21 OCAK

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

16 OCAK

15 OCAK

14 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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