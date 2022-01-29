Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını duyurdu | 29 Ocak 2022 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor.'' ifadelerini kullandı.