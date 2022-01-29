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Selam Tevhid kumpasında yeni gelişme! 76 sanıkla ilgili verilen cezalar onandı

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Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Selam Tevhid kumpasında yeni gelişme! 76 sanıkla ilgili verilen cezalar onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selam Tevhid kumpasına ilişkin eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 76 sanıkla ilgili verilen cezaları onadı.

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