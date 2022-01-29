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Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Yeni TUİK Başkanı Erhan Çetinkaya nereli? İşte görevleri ve biyografisi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Yeni TUİK Başkanı Erhan Çetinkaya nereli? İşte görevleri ve biyografisi...

Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı. İşte, Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Yeni TUİK Başkanı Erhan Çetinkaya nereli? İşte görevleri ve biyografisi...

Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Yeni TUİK Başkanı Erhan Çetinkaya nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı. İşte, Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Yeni TUİK Başkanı Erhan Çetinkaya nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atanmıştır" denildi.

DOÇ. DR. İBRAHİM DEMİR BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

1981 yılında Malatya'da doğan Erhan Çetinkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Erhan Çetinkaya 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erhan Çetinkay 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

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