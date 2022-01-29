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Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde PKK-YPG'ye ağır darbe

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Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde PKK-YPG’ye ağır darbe

Son dakika haberi...Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. MSB "Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

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