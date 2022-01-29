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Erhan Çetinkaya kimdir? Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? Erhan Çetinkaya'nın biyografisi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2022
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Erhan Çetinkaya kimdir? Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? Erhan Çetinkaya’nın biyografisi

Erhan Çetinkaya kimdir? TÜİK Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verilirken, yerine BDDK Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi. Bu gelişmelerin ardından Erhan Çetinkaya'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Erhan Çetinkaya kimdir? Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? İşte Erhan Çetinkaya'nın biyografisi...

Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi. Bu gelişmelerin ardından Erhan Çetinkaya'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Erhan Çetinkaya kimdir? Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? İşte Erhan Çetinkaya hakkında merak edilenler...

ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Erhan Çetinkaya, 1981 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu.

Çetinkaya, 2004-2005 döneminde Cybersoft Enformasyon Teknolojilerinde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

BDDK'de 2005'te göreve başlayan Çetinkaya, 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı.

Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan İşletme Yüksek Lisansı (MBA) diplomasını aldı.

2014'te BDDK'deki görevine dönen Çetinkaya, 2015'te Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

Certified Financial Analyst ve Financial Risk Manager sertifikaları sahibi olan Çetinkaya, Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar da Vakıf Katılım Bankası AŞ'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Çetinkaya, 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

28 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı olarak görevlendirildi.

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