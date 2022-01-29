Erhan Çetinkaya kimdir? Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? Erhan Çetinkaya'nın biyografisi
GÜNDEM ahaber.com.tr
Erhan Çetinkaya kimdir? TÜİK Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verilirken, yerine BDDK Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi. Bu gelişmelerin ardından Erhan Çetinkaya'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Erhan Çetinkaya kimdir? Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? İşte Erhan Çetinkaya'nın biyografisi...
Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi. Bu gelişmelerin ardından Erhan Çetinkaya'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Erhan Çetinkaya kimdir? Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? İşte Erhan Çetinkaya hakkında merak edilenler...
ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?
Erhan Çetinkaya, 1981 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu.
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