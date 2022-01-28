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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor? Açıklama geldi...

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Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor? Açıklama geldi...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'deki binlerce mahkumu yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri uzatıldı mı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezaevlerindeki son durum kamuoyuyla paylaşılmıştı. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor? Açıklama geldi...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezaevi izinleri uzatılmıştı. Ay sonuna doğru gündeme gelen konuya yönelik Adalet Bakanlığı'ndan konu hakkında açıklamalar bekleniyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor? Açıklama geldi...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, SON DURUM NE?

Açık cezaevi izinleri, 31 Ocak 2022 tarihine kadar 2 aylık uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda açıklama geldi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevlerindeki hükümlülerin, COVID-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

5. Yargı Paketi kapsamında uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecekti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmaması nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

CTE tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile 'COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına' dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

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