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KKTC'deki erken seçim sonuçları Resmi Gazete'de!

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Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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KKTC’deki erken seçim sonuçları Resmi Gazete’de!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 23 Ocak'ta gerçekleştirilen erken genel seçimin kesinleşen sonuçları, Resmi Gazete'de ilan edildi. KKTC Cumhuriyet Meclisinin yeni dönem milletvekilleri, 31 Ocak'ta düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak.

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