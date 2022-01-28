AK Parti’den 81 il teşkilatına can dostlarımız için talimat! TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından harekete geçildi

FARKINDALIK OLUŞTURULACAK

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Partili belediyelere, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu'nun ardından, sahipsiz hayvanlar için bakımevleri ve barınakların kurulması, mevcut şartların daha da iyileştirilmesi yönündeki çağrısıyla hem vatandaşların güvenliği hem de can dostlar için hızla harekete geçildiğini dile getirdi.

Karaaslan, barınakların koşullarının iyileştirilmesi, gıda atıklarından mama üretilmesi konularında titizlikle çalışmaya devam edildiğini bildirdi.

Çalışmayla ilgili farkındalığın oluşturulması ve yurt çapında daha geniş kapsamlı bir seferberliğe dönüşmesi için "BizeEmanet" etiketinin kullanıldığı sosyal medya çalışmasının şu anda Türkiye gündeminde en üst sıralarda yer aldığına dikkati çeken Karaaslan, çalışmanın bir günle sınırlı kalmayarak, kış şartlarının etkili olduğu süre boyunca devam edeceğini belirtti.