İBB’nin kamera çelişkisi! Yalan haber için lazım olunca kullanıp kendi görüntüleri çıkınca suç duyurusunda bulundular

"Öncelikle görüntülerdeki kişinin Çekmeköy Belediyesi personeli olmadığını altını çizerek ifade etmek istiyoruz. Çekmeköy Belediyesi temizlik personeli olarak görev yapan mesai arkadaşlarımız gri-kırmızı zeminli ve üzerinde belediye logomuzun olduğu kıyafetler giymektedir. Bizim personel kıyafetlerimizin içinde sarı bölüm barındıran bir kıyafet çeşidi yoktur."

"İkinci olarak metroların içi, giriş ve çıkışları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu için o bölgede bizim arkadaşlarımızın bulunması söz konusu değildir. Paylaşımı yapan yetkililerin, kendi personellerinin giydikleri kıyafetleri bilmediklerini düşünmek istemedik ve işin içinde başka bir iş mi var acaba diye araştırma yapmak zorunda kaldık. Yaptığımız araştırmalarda bütün veriler, görüntülerdeki kişinin İBB personeli olduğunu işaret ediyor. Elde ettiğimiz görüntülerde bu çalışan kişinin işine olan saygısı, çalışmalarını titizlikle yaptığı açık şekilde görülmektedir; fotoğrafları da büyük ihtimalle amirlerini bilgilendirmek amaçlı whatsapp grubundan paylaşmak için çekmektedir."

"Bu trajikomik durumu en iyi ihtimalle, işleyişi bilmeyen basiretsiz yetkililerin rutin bir çalışma sistemini yanlış anlayarak siyasete alet etmek istemeleri ya da toplumsal acılar yaşanırken bazı kişiler için tatil rehaveti içinde olmanın bir alışkanlık halini aldığı şeklinde yorumluyoruz. Elimizdeki görüntülerin başını, sonunu keserek, İBB logosunun gözükmemesine dikkat ederek böyle bir algı oluşturulmasının planlanmış bir iftira olduğunu düşünmek istemiyoruz."

"Hayatımın her döneminde siyaseti insana hizmet için yapmaya çalıştığıma, kimseyi hiçbir sebepten dolayı ayırmadığıma 11 yıldır hizmet ettiğim Çekmeköy ailem, üç kez bu görevi bana vererek şahitlik etmektedir. Her zaman temiz siyaseti savunmama rağmen, insanlarımızın can sağlığı derdine düştüğü bu dönemde bu tür bir konu ile gündeme gelmekten kendi adıma utanç duyuyorum."

"Bu süreçte, sağlık çalışanlarının ardından gecesini gündüzüne katarak en çok ter döken çalışanlar grubuna giren, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürüten mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha kamuoyunun huzurunda çok teşekkür ediyor, içine çekildikleri bu durum için kendi adıma özür diliyorum. Görüntülerdeki ekmek parası için canla başla çalışan İBB çalışanının akıbetinin de kamuoyu vicdanı tarafından yakından takip edileceğini umuyorum."

"Bizi trollükle suçlayan, böyle bir iftira ile gündemi meşgul etmekten hiç çekinmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; kurumumuzdan, mesai arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz."

İBB, FAZİLET DURAĞI YALANI DESTEKLEMEK İÇİN İETT'NİN ARAÇ İÇİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ FOX TV'YE VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

FATİH PORTAKAL, OTOBÜSE BİNEN VATANDAŞLARI "MİLİTAN" OLARAK TANIMLADI

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için otobüse bindiğini savundu ve yalanı desteklemek için İBB tarafından çekilen araç içi güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Fatih Portakal, 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan FOX TV Ana Bülteni'nde vatandaşları hedef aldı ve "Bakın. Bu nasıl yapılabilir diye düşünüyorsunuz? Artık bu siyaset de değil. Öyle bir militanlaşma var ki? Koronavirüs salgının da dahi militanlaşma var. Öyle bir karalama kampanyası var ki. Bugün bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için yapılan bir videoydu. Videoyu izleyince diyorsunuz ki: 'Allah bunlara akıl fikir versin'" iddiasında bulundu.

KÜÇÜKKAYA, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "TROL" DİYEREK HAKARET ETTİ

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya da; 30 Mart 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu konuk aldı.İsmail Küçükkaya; "Tıklım tıklım dolu otobüsler. İsmail Saymaz da gördüm. Meslektaşım ve arkadaşımdır kendisi" dedi ve İsmail Saymaz'ın otobüse binen yolcularını hedef alan paylaşımını okudu. Küçükkaya; "Ya başkan inanmak istemiyorum ya. (Troller) saldırıyor. Ben ismini söylemeyeceğim. Bakın Atatürk'e geçmişte hakaret eden birisi de var. Ama ismini söyleyerek anmak istemiyorum" iddiasında bulundu.