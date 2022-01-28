İBB'nin kamera çelişkisi! Yalan haber için lazım olunca kullanıp kendi görüntüleri çıkınca suç duyurusunda bulundular
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolların kardan kapandığı gece balıkçıya giderken görüntülerinin yayınlanmasından rahatsız olmasının yanında, İBB yetkililerinin yalan haberlerinde dahi İBB kameralarının görüntülerini yargı kararı olmadan yayınlaması kafaları karıştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun bindiği yalanını desteklemek araç içi güvenlik kamerası görüntülerini FOX TV’ye vermişti. Bu durum sonrası İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisi için gerektiğinde yargı kararı olmadan FOX TV'ye görüntüleri vererek yalan haber yaptırıp, kendi görüntüleri çıkınca suç duyurusunda bulunması "kendisiyle çelişiyor" olarak yorumlandı.
İstanbul'da yolların kardan kapandığı gece İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la balıkçıda üç saat yemek yediği ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu basını hedef aldı.
KAR KÜREME ARACI GÖRÜNTÜLERİNDEN RAHATSIZ OLDU
Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman'a giderken İBB'ye ait kar küreme araçlarının 10 dakika aralıklarla yollarda tuzlama yaptığını gösteren görüntülerin yayınlanmasından rahatsız oldu ve görüntüyü yayınlayan gazeteciler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
İBB KAMERALARININ ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER YALAN HABERLER İÇİN KULLANILIYOR
Ekrem İmamoğlu kendi görüntülerinin yayınlanmasından rahatsız olurken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yalan haberlerinde dahi İBB kameralarının görüntülerini yargı kararı olmadan yayınladığı öğrenildi.
İBB YALAN HABER İÇİN METRO GİRİŞİ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun; 21 Mart 2020 tarihinde Çekmeköy Belediyesi'nde çalıştığını iddia ettiği temizlik görevlisinin metro girişinde çöpü bırakıp fotoğraf çektiğine yönelik görüntüleri yayınladı. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı.
FAZİLET DURAĞI YALANI İÇİN ARAÇ İÇİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun bindiği yalanını desteklemek araç içi güvenlik kamerası görüntülerini FOX TV'ye verdi. FOX TV, İBB kameraları tarafından çekilen görüntüleri yayınladı.
MURAT ONGUN, YALAN HABER İÇİN METRO GİRİŞİ GÖRÜNTÜLERİNİ YALANLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 21 Mart 2020 tarihinde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ı hedef aldı ve Çekmeköy Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisinin metro girişinde çöpü bırakıp fotoğraf çektiğini iddia etti.
Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Ahmet Poyraz'ın hesabını mesajına ekleyerek şu iddialarda bulundu:
"Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz."
Ongun, söz konusu mesajına metro girişindeki görüntüleri de ekledi.
ONGUN, GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA ÖZÜR DİLEDİ!
Murat Ongun'un, söz konusu paylaşımının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Ongun, Twitter'daki şahsi hesabından paylaştığı videodaki kişinin Çekmeköy Belediyesi'ne ait olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu açıkladı ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan da özür diledi.
Murat Ongun, 21 Mart 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda; "Dürüstlük ve şeffaflık temel ilkemiz. Bugün paylaştığım videodaki görevlinin @Cekmekoybeltr değil, İBB Park Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu tespit ettik. Gerekli işlem yapıldı. Bu hatadan ötürü Belediye Başkanımız @AhmettPoyraz 'dan özür dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ: EMEKÇİNİN EKMEĞİYLE OYNAMAYIN
Çekmeköy Belediyesi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; işçinin çalışmalarını titizlikle yaptığı ve fotoğraflarını büyük ihtimalle bilgilendirmek için çektiğini açıkladı.
Çekmeköy Belediyesi; Murat Ongun'u da etiketliyerek, "Biz özrü kabul ettik diyelim. Elde ettiğimiz görüntülerde bu işçinin, çalışmalarını titizlikle yaptığı görülüyor, fotoğrafları da büyük ihtimalle amirlerini bilgilendirmek için çekmiş. Umarız sizin yanlış yorumlarınızla emekçinin ekmeği ile oynanmamıştır" ifadelerini kullandı. Çekmeköy Belediyesi, söz konusu mesajına görüntüleri de ekledi.
POYRAZ: EKREM İMAMOĞLU ÖZÜR DİLESİN
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurumundan ve mesai arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Poyraz, "Bizi trollükle suçlayan, böyle bir iftira ile gündemi meşgul etmekten hiç çekinmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; kurumumuzdan, mesai arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz" dedi.
Ahmet Poyraz'ın açıklamasında şunları söyledi:
"Bütün dünya insan sağlığı için seferber olmuşken, siyasi hırslarını bir kenara koyamamış kişilerin ortaya attığı yalan ile ilgili, gecesini gündüzüne katarak çalışan mesai arkadaşlarımız adına açıklama yapmaktan utanç ve üzüntü duyuyoruz."
"Mevsimlerin zor koşulları altında, her daim görevlerinin başında olan ve Çekmeköy ailemiz uykudayken bile çalışarak, sabah uyandıklarında temiz sokaklarda güne başlamalarını sağlayan, belediyemizin en çok ter döken bölümlerinin başında gelen ve her konuşmamda ilk sırada teşekkür ettiğim, temizlik görevlilerimizle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Mesai arkadaşlarım arasında ekmeğine ihanet edecek bu tarz insanların olduğuna hiç ihtimal veremedik. "Beşerdir şaşar, oldu mu acaba?" diye hiç tereddüt etmedik. Hukukta iddia sahibi iddiasını kanıtlamak zorunda olsa da görüntülerle oluşturulan algı oyunu sonrasında, çamur at izi kalsın anlayışına mahal vermemek için ne yazık ki masumiyetimizi ispatlamak zorunda kaldık."
"Öncelikle görüntülerdeki kişinin Çekmeköy Belediyesi personeli olmadığını altını çizerek ifade etmek istiyoruz. Çekmeköy Belediyesi temizlik personeli olarak görev yapan mesai arkadaşlarımız gri-kırmızı zeminli ve üzerinde belediye logomuzun olduğu kıyafetler giymektedir. Bizim personel kıyafetlerimizin içinde sarı bölüm barındıran bir kıyafet çeşidi yoktur."
"İkinci olarak metroların içi, giriş ve çıkışları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu için o bölgede bizim arkadaşlarımızın bulunması söz konusu değildir. Paylaşımı yapan yetkililerin, kendi personellerinin giydikleri kıyafetleri bilmediklerini düşünmek istemedik ve işin içinde başka bir iş mi var acaba diye araştırma yapmak zorunda kaldık. Yaptığımız araştırmalarda bütün veriler, görüntülerdeki kişinin İBB personeli olduğunu işaret ediyor. Elde ettiğimiz görüntülerde bu çalışan kişinin işine olan saygısı, çalışmalarını titizlikle yaptığı açık şekilde görülmektedir; fotoğrafları da büyük ihtimalle amirlerini bilgilendirmek amaçlı whatsapp grubundan paylaşmak için çekmektedir."
"Bu trajikomik durumu en iyi ihtimalle, işleyişi bilmeyen basiretsiz yetkililerin rutin bir çalışma sistemini yanlış anlayarak siyasete alet etmek istemeleri ya da toplumsal acılar yaşanırken bazı kişiler için tatil rehaveti içinde olmanın bir alışkanlık halini aldığı şeklinde yorumluyoruz. Elimizdeki görüntülerin başını, sonunu keserek, İBB logosunun gözükmemesine dikkat ederek böyle bir algı oluşturulmasının planlanmış bir iftira olduğunu düşünmek istemiyoruz."
"Hayatımın her döneminde siyaseti insana hizmet için yapmaya çalıştığıma, kimseyi hiçbir sebepten dolayı ayırmadığıma 11 yıldır hizmet ettiğim Çekmeköy ailem, üç kez bu görevi bana vererek şahitlik etmektedir. Her zaman temiz siyaseti savunmama rağmen, insanlarımızın can sağlığı derdine düştüğü bu dönemde bu tür bir konu ile gündeme gelmekten kendi adıma utanç duyuyorum."
"Bu süreçte, sağlık çalışanlarının ardından gecesini gündüzüne katarak en çok ter döken çalışanlar grubuna giren, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürüten mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha kamuoyunun huzurunda çok teşekkür ediyor, içine çekildikleri bu durum için kendi adıma özür diliyorum. Görüntülerdeki ekmek parası için canla başla çalışan İBB çalışanının akıbetinin de kamuoyu vicdanı tarafından yakından takip edileceğini umuyorum."
"Bizi trollükle suçlayan, böyle bir iftira ile gündemi meşgul etmekten hiç çekinmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; kurumumuzdan, mesai arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz."
İBB, FAZİLET DURAĞI YALANI DESTEKLEMEK İÇİN İETT'NİN ARAÇ İÇİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ FOX TV'YE VERDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının yalan olduğu ortaya çıkmıştı.
FATİH PORTAKAL, OTOBÜSE BİNEN VATANDAŞLARI "MİLİTAN" OLARAK TANIMLADI
FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için otobüse bindiğini savundu ve yalanı desteklemek için İBB tarafından çekilen araç içi güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.
Fatih Portakal, 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan FOX TV Ana Bülteni'nde vatandaşları hedef aldı ve "Bakın. Bu nasıl yapılabilir diye düşünüyorsunuz? Artık bu siyaset de değil. Öyle bir militanlaşma var ki? Koronavirüs salgının da dahi militanlaşma var. Öyle bir karalama kampanyası var ki. Bugün bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için yapılan bir videoydu. Videoyu izleyince diyorsunuz ki: 'Allah bunlara akıl fikir versin'" iddiasında bulundu.
KÜÇÜKKAYA, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "TROL" DİYEREK HAKARET ETTİ
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya da; 30 Mart 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu konuk aldı.İsmail Küçükkaya; "Tıklım tıklım dolu otobüsler. İsmail Saymaz da gördüm. Meslektaşım ve arkadaşımdır kendisi" dedi ve İsmail Saymaz'ın otobüse binen yolcularını hedef alan paylaşımını okudu. Küçükkaya; "Ya başkan inanmak istemiyorum ya. (Troller) saldırıyor. Ben ismini söylemeyeceğim. Bakın Atatürk'e geçmişte hakaret eden birisi de var. Ama ismini söyleyerek anmak istemiyorum" iddiasında bulundu.
EKREM İMAMOĞLU, "GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN KANIM DONDU" DEMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon programına katıldı ve "Süreci araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi…" iddiasında bulundu
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