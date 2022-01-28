Şubat’ta kar yağacak mı? 2022 İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi, bitti mi? Meteoroloji son açıklamalar...

Şubat'ta kar yağacak mı? Hafta başında etkisini artıran akr yağışı nedeniyle birçok olumsuzluklar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul 5 günlük hava durumu raporu paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler İstanbul kar yağışına çevrildi. Peki, Şubat'ta kar yağacak mı? 2022 İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, bitti mi? İşte son açıklamalar...

İSTANBUL'A ŞUBAT'TA KAR YAĞACAK MI?

Hemen şunu belirtelim Meteoroloji'nin 5 günlük İstanbul hava durumu raporunda kar yağışı gözükmüyor. Şubat ayının ilerleyen günlerinde ise kar yağışının olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Meteoroloji'den kar açıklamaları geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.