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Şubat'ta kar yağacak mı? 2022 İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, bitti mi? Meteoroloji son açıklamalar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Şubat’ta kar yağacak mı? 2022 İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi, bitti mi? Meteoroloji son açıklamalar...

İstanbul'da bu hafta içerisinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemişti. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde görülen kar yağışının bitmesiyle birlikte gözler Meteoroloji'ye çevrildi. İstanbul'da yeniden kar yağıp yağmayacağını merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Şubat'ta kar yağacak mı? 2022 İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, bitti mi? İşte haberin detayları...

Şubat'ta kar yağacak mı? Hafta başında etkisini artıran akr yağışı nedeniyle birçok olumsuzluklar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul 5 günlük hava durumu raporu paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler İstanbul kar yağışına çevrildi. Peki, Şubat'ta kar yağacak mı? 2022 İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, bitti mi? İşte son açıklamalar...

İSTANBUL'A ŞUBAT'TA KAR YAĞACAK MI?

Hemen şunu belirtelim Meteoroloji'nin 5 günlük İstanbul hava durumu raporunda kar yağışı gözükmüyor. Şubat ayının ilerleyen günlerinde ise kar yağışının olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Meteoroloji'den kar açıklamaları geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İSTANBUL'DA KARIN ETKİSİ ARA SOKAKLARDA DEVAM EDİYOR

İstanbul'da ara sokaklardaki kar ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte 24 Ocak Pazartesi günü öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlar devam ediyor. Bazı bölgelerde belediye ekiplerince çalışma yürütülürken, ara sokaklarda ise kar ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşıyor.

Büyükçekmece Mimar Sinan Caddesi'nde kargo firmasına ait araç, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, Sultangazi'de de bir araç kaygan yolda ilerlerken kaldırıma çıktı.

Ümraniye Topağacı Mahallesi'ndeki ara sokakta, buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen çöp kamyonu, geriye kaydı.

ZONGULDAK-İSTANBUL KARA YOLUNDA HEYELAN ULAŞIMI AKSATTI

Zonguldak-İstanbul kara yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından Göktepe mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun Zonguldak istikametinde ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı, Karayolları ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, çalışmaların ardından yolun açılmasıyla normale döndü.

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