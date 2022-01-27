27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan’ın öncülüğünde sıfır atıkla 250 yeni kütüphane

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde sıfır atıkla 250 yeni kütüphane

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2022
ABONE OL
Emine Erdoğan’ın öncülüğünde sıfır atıkla 250 yeni kütüphane

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından hayata geçirilen ve tüm dünyaya örnek olacak atıksız kütüphane uygulamasının, Sıfır Atık Projesi’nin genç nesillere aktarılmasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA