27 Ocak 2022, Perşembe
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka ve Maldivler'e gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka ve Maldivler’e gidecek

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28-30 Ocak'ta Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti ve Maldivler Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

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