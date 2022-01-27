İsrailli haham karda mahsur kalıp camiye sığındı: Cami gerçekten güzeldi

"YAN YANA DUAMI ETTİM"

Sabah 04.00 gibi camiye vardıklarını söyleyen Elbom, orada yaşadıklarını ise şöyle aktardı:

"Cami olduğu için ayakkabılarımı çıkardım. Halılar biraz sıcaktı, ısındım. Caminin bir köşesine geçtim, insanlar bana bakıyordu. Çünkü tabii ki biraz farklı görünüyordum. Hiç kimse bir şey söylemiyordu, sadece gülümsüyorlardı. Çok güzeldi. Saat 05.00-06.00 civarıydı. Çok yorgun ve üşümüştüm. Camide halının üzerinde biraz uyudum. Elimi yüzümü yıkayıp, tekrar sabah duasını yapmak için camiye geldiğimde namaz kılan insanlar vardı. Ben de aynı zamanda yan yana duamı ettim. Aynı Tanrı'ya dua ediyoruz. Güzel zamanlardı."

Camide yaşadıklarının kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Elbom, buradaki hikayesinin İsrail medyasında da yer aldığını, İsrail'de bir camide bunu yapmanın zor olduğunu söyledi.

"AYNI TANRI'YA İBADET EDİYORUZ"

Elbom, sorunlara karşı her zaman gülümsemekten ve barıştan yana olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gülümseme bu insanlar arasında barış getirecek. O yüzden bunu yapıyorum. Yahudi ve Müslüman toplumları arasında da barış getirebilir, tüm insanlık için de. Birlikte yaşayabiliriz. Savaşa niye ihtiyacımız var. 14-15 saat mahsur kaldım. Cami de gerçekten güzeldi. Benim için iyi zamanlardı. İstanbul Aşkenaz Hahamı Mendy Chitrik de bu süreçte bana çok yardım etti, sürekli bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Birlikte daha güzel bir dünya olabilir. O gece hissettiğim gibi Yahudi ve Müslümanlar ve diğer tüm topluluklar hepimiz aynı çocuklarız ve aynı Tanrı'ya ibadet ediyoruz. Birlikte dua edip, gülüp, birlikte yaşayıp, birlikte dans edebiliriz. İnanıyorum ki dünya daha konforlu ve biz de daha mutlu olacağız. Bu otelde de çok rahat ettim, benimle ilgilendiler."