SON DAKİKA: Yunus Emre Yılı Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni | Başkan Erdoğan açıkladı! Turkuvaz Medya’ya ödül yağdı
Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayınlanan Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir. Türkçe'mizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir." dedi. Başkan Erdoğan konuşmasının hemen ardından ödül alanların ismini teke tek açıkladı. Törende Turkuvaz Medya’ya ödül yağdı. "Ara Haber Bülteni Sunucusu'' kategorisinde doğru Türkçe kullanımı ödülü 'Ajans Gün İçi' programıyla A Haber'den Banu El'e verildi. İşte ödül kazanan diğer isimler...
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;
"MİLLETİN DİLİNİ EDEBİYATINI BOZMAK DA BİR ÇEŞİT TERÖRDÜR"
Geçtiğimiz seneyi Yunus Emre ve Türk Dili yılı olarak ilan etmiştik. Bu kapsamda medyada Türkçe'nin doğru kullanımı teşvik etmek için sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün burada bizi bir araya getiren sözlerinden başka silahı olmayan Yunus Emre'nin kahramanlığıdır. Terör sadece insanların canına kast etmek ile olmaz. Milletin dilini edebiyatını bozmak da bir çeşit terördür.
"EMEĞİ GEÇENLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
Türkiye maalesef her iki teröre de maruz kalmıştır. Dilini yaşatamayan bir milletin benliğini kaybederek yok olması kaçınılmazdır. Bunun için hep önce dil diliyoruz. Türkçe'yi yaşatmadan geleceğe güvenli bakamayız. Medya dilimizin korunmasının da ana mecrasıdır. Medyada doğru Türkçe kullanımı ile hassasiyeti çok yerinde görüyor ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.
"YUNUS EMRE, TÜRKÇEMİZİN BAYRAK İSİMLERİNDEN BİRİ OLMUŞTUR"
Farklı lisanlar bizi birbirimizden ayıran değil, kaynaştıran vasıtalar. Kendi dilimiz Türkçemiz bir başka güzeldir. Ata mirasımızdır. Bu dille ifadesini bulmuş nice eser Türkçe'nin zenginleşmesine hizmet etmiştir. Türkçe kıyıda köşede kalmış bir dil de değildir. Geniş bir coğrafyada en çok kullanılan dil Türkçedir. Ebedi vatanımız Anadolu'da milletimizin hafızasında silinmez izler bırakan Yunus Emre, Türkçemizin bayrak isimlerinden biri olmuştur. Yunus Emre'nin sevgi ve barış dilini dünyanın dört bir yanına taşıyan herkese özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.
Malazgirt'ten sonra Anadolu'da çok çeşit mücadeleler verdik. Medeniyetimiz Osmanlı ile olgunluk çağına erişti. Üzerine yağan her belayı def ederek bu topraklarda kök saldı. Dilini de Kuran ile güzelleştirdi. Türkçe bu sayede kazandığı ifade kudreti ile tarihinin en parlak zamanlarını yaşadı.
İlmin bütün dallarında kütüphaneler dolusu eser kazandırdık. Arapça ve Farsça tamlamalarının çok kullanılması ile yazı dili ve konuşma dili arasında bir fark oluştu. Geçtiğimiz asrın başına geldiğimizde yazı ve konuşma dili arasındaki fark kapatıldı.
Türkiye 1930'lu yıllara geldiğinde Türkçemizi arındırma bahanesi ile nice kelime hor görüldü, uzaklaştırıldı. Hayali kurulan şey ecdadın iznini milletin gönlünden de kurumlarımızdan da silmekti.
"BEKA MÜCADELESİDİR"
Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir. Türkçe'yi kısırlaştırma çabaları, dilizimi Avrupalı dillerin istilasına müsait hale getirmiştir. Türkçe'mizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir.
RTÜK'TEN AÇIKLAMA
Açıklama yapan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "23 kategoride verilecek Türkçe Ödülleri, titiz bir çalışmanın sonucu olarak akademisyen ve basının duayen isimlerinin yer aldığı jüri tarafından belirlendi." dedi.
TURKUVAZ MEDYA'YA ÖDÜL YAĞDI
"Ara Haber Bülteni Sunucusu'' kategorisinde doğru Türkçe kullanımı ödülü 'Ajans Gün İçi' programıyla A Haber'den Banu El'e verildi.
''Haber Programı'' kategorisinde RTÜK Türkçe Ödülü Atv Haber spikeri Cem Öğretir'e verildi.
"Ekonomi'' kategorisinde görsel ve işitsel medyada doğru Türkçe kullanımı ödülü 'Paranın Rotası' programıyla A Para TV sunucusu Serdar Kuter'e verildi.
"Aile'' kategorisinde görsel ve işitsel medyada doğru Türkçe kullanımı ödülü VAV TV'de yayınlanan 'Aile Çatısı' programı sunucusu Ayşe Kaya Göktepe'ye verildi.
İŞTE ÖDÜL KAZANANLARIN TAM LİSTESİ
BAKAN ERSOY, TÖRENDE KONUŞTU
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dili korumanın, düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demek olduğunu belirterek, "Milletimizi kuşaklar boyu güçlü ve diri tutabilmenin yegane yolu bir medeniyet dili olan güzel Türkçemizi yaşatmaktır." dedi.
Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu.
2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında "Bizim Yunus'tan Dünya Dili Türkçeye" temasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Ersoy, "Yunus'un vefatının 700'üncü yılı nedeniyle bu etkinlikler çerçevesinde onu yad ederken diğer yandan da onun mesajını, evrensel hoşgörüsünü tüm insanlığa ulaştırma gayreti içinde olduk." ifadesini kullandı.
Ersoy, Yunus Emre'nin sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Tüm bu çalışmalarımız neticesinde aldığımız geri dönüşlerden gördük ki bunca acının ve gözyaşının ortasında, maddi olanın peşinde koşarken, ruhsal olarak büyük bir boşluk içine düşen insanlar, ruhlarını besleyecek Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş gibi bir kaynağa ihtiyaç duymaktalar. Hiç şüphesiz bu evrensel mesajı dünyaya iletmemizi sağlayacak olan enstrüman, benliğimizi, kimliğimizi, varoluşumuzu belirleyen dilimizdir." diye konuştu.
Dili korumanın sadece tarihe ve geçmişe karşı değil aynı zamanda bugüne ve geleceğe karşı da bir sorumluluk olduğunun altını çizen Ersoy, "Dili korumak demek, düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demektir. Milletimizi kuşaklar boyu güçlü ve diri tutabilmenin yegane yolu bir medeniyet dili olan güzel Türkçemizi yaşatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Ersoy, son yıllarda dijital çağın yoğun etkisiyle özellikle sosyal medyada kurulan ve yaygınlaşan alışkanlıkların Türkçeyi dejenere ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu nedenle Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz ile Türk Dil Kurumunun çok önemli bir alan olan görsel ve işitsel medyada Türkçemizin güzel kullanımına dikkat çekmek adına yapmış olduğu bu çalışmayı çok değerli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Her gün milyonlarca izleyicinin karşısında dilimizin kurallarına riayet eden isimlerin ödüllendirilmesi dil hassasiyetine dikkat çekilmesi adına önemli bir adım olmuştur."
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN, TÖRENDE KONUŞTU
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Radyo ve televizyon yayınlarında dilin yanlış, kaba ve argo kullanımına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada paydaşımız olarak gördüğümüz yayıncılarımızı devamlı uyarmakta ve gerekli önlemleri birlikte almaktayız." dedi.
Şahin, RTÜK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yunus Emre'yi rahmet ve minnetle andı.
Dilin, kültürün taşıyıcısı olduğunu, bu nedenle Türkçeye sıkı sıkıya sahip çıkılması ve korunması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Dilimizi bir bilim ve dünya dili haline getirmeliyiz. Yüzlerce milyon insanı aynı gönül paydasında buluşturan Türkçedir, bu güzel dilimizdir." ifadelerini kullandı.
Şahin, Yunus Emre'nin Türkçenin en büyük şairlerinden ve mimarlarından olduğuna işaret ederek, "Yunus, Türkçenin aşk ve mana dili olmasını sağlayan en büyük şairlerimizdendir." dedi.
Türkçe ödüllerinin 23 kategoride verileceğini belirten Şahin, yayınlarda Türkçeyi en doğru, güzel ve anlaşılır kullanarak ödül almaya hak kazananları tebrik etti.
"GELECEĞİMİZE YAPACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN BİRİ TÜRKÇEMİZİ KORUMAKTIR"
Şahin, Türkçenin kullanımının genişleyeceğine ve dünya dili olacağına inançlarının tam olduğunu belirterek, bu kapsamda Yunus Emre Enstitüsü ile yürüttükleri çalışmaları anlattı.
Türkçeye verdikleri önemin altını çizen Şahin, şöyle devam etti:
"Geleceğimize yapacağımız en önemli yatırımlardan biri yabancı sözcüklerin istilasına uğrayan Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmektir. Radyo ve televizyon yayınlarında dilin yanlış, kaba ve argo kullanımına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada paydaşımız olarak gördüğümüz yayıncılarımızı devamlı uyarmakta ve gerekli önlemleri birlikte almaktayız. Yayınlarda zaman zaman yaşanan Türkçe yanlışlarını görmekteyiz ama bu yanlışları elimizdeki müeyyide gücüyle değil, karşılıklı ilişki içinde halledip doğru bir kullanımını sağlamaya çalışmaktayız."
Şahin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir dönemde olmadığı kadar Türkçeye, yayıncılara ve sanatçılara sahip çıktığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Gösterdiğiniz candan ve samimi destekler için huzurlarınızda şahsım, kurumum ve yayıncı dostlarımız adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Hal böyleyken özellikle son dönemlerde şahsınıza yönelik olarak hiç de ahlaki ve insani olmayan söylemlerde bulunulmasına, hele hele de bu söylemlerin ve eylemlerin medya üzerinden yapılmaya çalışılmasına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak asla ve asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğimizi tekraren kararlı bir şekilde belirtmek istiyorum."
Şahin, verilecek ödüllerin Türkçenin yaşatılması ve gelecek nesillere doğru aktarılmasına vesile olacağına inandığını dile getirerek, törenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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