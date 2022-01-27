SON DAKİKA: Yunus Emre Yılı Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni | Başkan Erdoğan açıkladı! Turkuvaz Medya’ya ödül yağdı

TURKUVAZ MEDYA'YA ÖDÜL YAĞDI

"Ara Haber Bülteni Sunucusu'' kategorisinde doğru Türkçe kullanımı ödülü 'Ajans Gün İçi' programıyla A Haber'den Banu El'e verildi.

''Haber Programı'' kategorisinde RTÜK Türkçe Ödülü Atv Haber spikeri Cem Öğretir'e verildi.

"Ekonomi'' kategorisinde görsel ve işitsel medyada doğru Türkçe kullanımı ödülü 'Paranın Rotası' programıyla A Para TV sunucusu Serdar Kuter'e verildi.

"Aile'' kategorisinde görsel ve işitsel medyada doğru Türkçe kullanımı ödülü VAV TV'de yayınlanan 'Aile Çatısı' programı sunucusu Ayşe Kaya Göktepe'ye verildi.







İŞTE ÖDÜL KAZANANLARIN TAM LİSTESİ





BAKAN ERSOY, TÖRENDE KONUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dili korumanın, düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demek olduğunu belirterek, "Milletimizi kuşaklar boyu güçlü ve diri tutabilmenin yegane yolu bir medeniyet dili olan güzel Türkçemizi yaşatmaktır." dedi.

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu.

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında "Bizim Yunus'tan Dünya Dili Türkçeye" temasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Ersoy, "Yunus'un vefatının 700'üncü yılı nedeniyle bu etkinlikler çerçevesinde onu yad ederken diğer yandan da onun mesajını, evrensel hoşgörüsünü tüm insanlığa ulaştırma gayreti içinde olduk." ifadesini kullandı.

Ersoy, Yunus Emre'nin sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Tüm bu çalışmalarımız neticesinde aldığımız geri dönüşlerden gördük ki bunca acının ve gözyaşının ortasında, maddi olanın peşinde koşarken, ruhsal olarak büyük bir boşluk içine düşen insanlar, ruhlarını besleyecek Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş gibi bir kaynağa ihtiyaç duymaktalar. Hiç şüphesiz bu evrensel mesajı dünyaya iletmemizi sağlayacak olan enstrüman, benliğimizi, kimliğimizi, varoluşumuzu belirleyen dilimizdir." diye konuştu.

Dili korumanın sadece tarihe ve geçmişe karşı değil aynı zamanda bugüne ve geleceğe karşı da bir sorumluluk olduğunun altını çizen Ersoy, "Dili korumak demek, düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demektir. Milletimizi kuşaklar boyu güçlü ve diri tutabilmenin yegane yolu bir medeniyet dili olan güzel Türkçemizi yaşatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, son yıllarda dijital çağın yoğun etkisiyle özellikle sosyal medyada kurulan ve yaygınlaşan alışkanlıkların Türkçeyi dejenere ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz ile Türk Dil Kurumunun çok önemli bir alan olan görsel ve işitsel medyada Türkçemizin güzel kullanımına dikkat çekmek adına yapmış olduğu bu çalışmayı çok değerli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Her gün milyonlarca izleyicinin karşısında dilimizin kurallarına riayet eden isimlerin ödüllendirilmesi dil hassasiyetine dikkat çekilmesi adına önemli bir adım olmuştur."

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN, TÖRENDE KONUŞTU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Radyo ve televizyon yayınlarında dilin yanlış, kaba ve argo kullanımına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada paydaşımız olarak gördüğümüz yayıncılarımızı devamlı uyarmakta ve gerekli önlemleri birlikte almaktayız." dedi.

Şahin, RTÜK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yunus Emre'yi rahmet ve minnetle andı.

Dilin, kültürün taşıyıcısı olduğunu, bu nedenle Türkçeye sıkı sıkıya sahip çıkılması ve korunması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Dilimizi bir bilim ve dünya dili haline getirmeliyiz. Yüzlerce milyon insanı aynı gönül paydasında buluşturan Türkçedir, bu güzel dilimizdir." ifadelerini kullandı.

Şahin, Yunus Emre'nin Türkçenin en büyük şairlerinden ve mimarlarından olduğuna işaret ederek, "Yunus, Türkçenin aşk ve mana dili olmasını sağlayan en büyük şairlerimizdendir." dedi.

Türkçe ödüllerinin 23 kategoride verileceğini belirten Şahin, yayınlarda Türkçeyi en doğru, güzel ve anlaşılır kullanarak ödül almaya hak kazananları tebrik etti.

"GELECEĞİMİZE YAPACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN BİRİ TÜRKÇEMİZİ KORUMAKTIR"

Şahin, Türkçenin kullanımının genişleyeceğine ve dünya dili olacağına inançlarının tam olduğunu belirterek, bu kapsamda Yunus Emre Enstitüsü ile yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Türkçeye verdikleri önemin altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

"Geleceğimize yapacağımız en önemli yatırımlardan biri yabancı sözcüklerin istilasına uğrayan Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmektir. Radyo ve televizyon yayınlarında dilin yanlış, kaba ve argo kullanımına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada paydaşımız olarak gördüğümüz yayıncılarımızı devamlı uyarmakta ve gerekli önlemleri birlikte almaktayız. Yayınlarda zaman zaman yaşanan Türkçe yanlışlarını görmekteyiz ama bu yanlışları elimizdeki müeyyide gücüyle değil, karşılıklı ilişki içinde halledip doğru bir kullanımını sağlamaya çalışmaktayız."

Şahin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir dönemde olmadığı kadar Türkçeye, yayıncılara ve sanatçılara sahip çıktığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gösterdiğiniz candan ve samimi destekler için huzurlarınızda şahsım, kurumum ve yayıncı dostlarımız adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Hal böyleyken özellikle son dönemlerde şahsınıza yönelik olarak hiç de ahlaki ve insani olmayan söylemlerde bulunulmasına, hele hele de bu söylemlerin ve eylemlerin medya üzerinden yapılmaya çalışılmasına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak asla ve asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğimizi tekraren kararlı bir şekilde belirtmek istiyorum."

Şahin, verilecek ödüllerin Türkçenin yaşatılması ve gelecek nesillere doğru aktarılmasına vesile olacağına inandığını dile getirerek, törenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.