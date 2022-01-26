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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz

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Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz

Son dakika haberine göre: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, karla mücadelenin devam ettiği İstanbul'da bakanlığa bağlı olarak hizmet veren Marmaray'da seferlerin bugün de sabaha kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

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