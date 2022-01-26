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Son dakika: TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü trafiğe açıldı

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Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Son dakika: TAG Otoyolu’nun Gaziantep yönü trafiğe açıldı

Son dakika haberine göre: Gazintep'te gece saatlerinde başlayan ve tüm gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00 sıralarında trafiğe kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu, saat 10.30 sıralarında otobüs ve araç trafiğine açıldı.Temizleme çalışmalarının ardından kamyon, tır, çekici ve otobüsler için de geçişe açıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle Osmaniye'den Gaziantep yönüne tüm araç geçişlerine kapatılan otoyolda, ekiplerce çalışma yürütüldü.

İlk olarak küçük araçlar için ulaşıma açılan otoyol, temizleme çalışmalarının ardından kamyon, tır, çekici ve otobüsler için de geçişe açıldı.

Sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep istikametinde ise yol açma çalışmaları sürüyor.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM"
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep il ve ilçe yollarının tamamı trafiğe açılmıştır. Kar yağışı devam etmekte olup ilerleyen zamanda tekrar kapanabilir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

OSMANİYE-GAZİANTEP KARA YOLUNUN GAZİANTEP YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Osmaniye-Gaziantep kara yolu Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde ulaşıma kapatıldı.

Kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine gitmek isteyen sürücülere, ilçe girişinden itibaren trafik ekiplerince izin verilmiyor.

Durdurulan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

İŞTE YURT GENELİNDE YOLLARDA SON DURUM
Bursa-Ankara karayolu Mezitler Bölgesinde etkili olan kar yağışının zaman zaman şiddetini artırması sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Yetkililer, bazı TIR'ların yol kenarında bekletildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Aksaray'da kara yollarında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, kentte 3 gündür süren kar yağışı, bazı bölgelerde artırarak etkisini sürdürüyor.

Bölge trafik ekiplerince Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana, Aksaray-Nevşehir ile Aksaray-Konya karayolları, kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve çekici türü araç trafiğine kapatıldı.

Tarsus-Pozantı Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun her iki yönünün yoğun kar yağışı sebebiyle TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Seydişehir-Antalya, Seydişehir-Beyşehir ve Taşkent-Sarıveliler karayollarında araçların geçişine izin verilmiyor.

Konya-Isparta kara yolunda her iki istikamette de çekici türü araçların geçişi durduruldu.

Ereğli-Ulukışla Devlet Yolu da her iki yönden TIR ve çekici türü araçların trafiğine kapatıldı.

Konya-Kulu, Konya-Aksaray, Konya-Karaman ve Konya-Afyonkarahisar kara yollarında ise araç geçişlerine izin veriliyor.

Sivas-Malatya karayolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi risk oluşturabileceğinden yol iki taraflı araç geçişine kapatılmıştır." denildi

Sivas Valisi Salih Ayhan, 23 araç ve 60 vatandaşın bölgede misafir edildiğini söyledi.

İl merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 18 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, akşamdan itibaren kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şenköy, Çatbaşı, Dağdüzü, Turfanda, Yoncakaya, Yukarıokçular, Kışlak, Ayışığı, Görentaş, Güveçci, Hisarcık, Sungur, Sürütme, Uluyol, Üçırmak, Arslanyazı, Çandır ve Denizgören mahalleleri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi ve Karayolları ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki karayolları, TIR trafiğine kapatıldı.

Sivas - Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı SİVAS - MALATYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Ankara-Adana kara yolunda kar ve tipi engeli! ANKARA-ADANA KARA YOLUNDA KAR VE TİPİ ENGELİ!

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