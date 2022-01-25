Yerli otomobil TOGG’da yeni gelişme! Seri üretim bandından ne zaman inecek? Bakanlık son dakika olarak duyurdu

Kontrolmatik Teknoloji'nin yatırımına da değinen Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada, çok daha büyük bir ekosistemin oluşması ve ulusal kapasitemizin gelişmesi en mühimi. Kontrolmatik Teknoloji'nin bu yatırımı da sektördeki artan depolama ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılama noktasında öne çıkan, yerinde bir adım.

Gerek teknolojisi gerekse ölçeği bakımından ülkemizin gücüne ve enerjisine çok şey katacağına inanıyorum. 3 etapta tamamlanacak bu proje için toplamda 180 milyon dolarlık bir yatırım yapılması öngörülüyor.