Son dakika: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik yerleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2022 yılı içerisinde bedelli er olarak silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar heyecan içinde MSB'den gelecek açıklamaları bekliyor. Geçtiğimiz yıl başvuru yaparak sonuçları beklemeye başlayan yükümlüler, bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik 2022 sınıflandırma sonuçları henüz belli olmadı. MSB ASAL tarafından yapılan açıklamada, bedelli er olarak silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. Yükümlüler, 28 Ocak itibariyle askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.

2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 yılı bedelli askerlik cep ve sevk duyurusu yayımlandu. Duyuruya şunlara yer verildi: