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İçişleri Bakanlığından istihdam müjdesi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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İçişleri Bakanlığından istihdam müjdesi!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınavla 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden 1-7 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.

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