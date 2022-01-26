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ABD ve İtalya Büyükelçilerinden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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ABD ve İtalya Büyükelçilerinden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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