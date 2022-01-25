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Toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul’da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul’da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu?

Toplu taşıma çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu taşımanın çalışıp çalışmadığı işe gidecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 25 Ocak saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı. İşte, toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul’da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu?

Toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul'da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel araçların 13.00'a kadar trafiğe çıkmasının yasaklanması, vatandaşları toplu taşımaya yöneltti. Ulaştrma Bakanlığı Marmaray seferlerinin ücretsiz şekilde devam edeceğini duyurdu. İşte, toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul'da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu?

TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da elverişsiz hava koşullarının sürdüğünü ifade etti ve, "Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir." açıklamasında bulundu.

Son birkaç gündür görülen yoğun kar nedeniyle kamu çalışanların izni konusunda açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." dedi.

BUGÜN KÖPRÜLER AÇIK MI KAPALI MI?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, YSS Köprüsü FSM Köprüsü geçitleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

VALİ YERLİKAYA'DAN "ARAÇLARIMIZI KALDIRALIM" SESLENİŞİ

Yoğun karın yolları kapatmasıyla birçok araç trafikte kaldı. Araç sahipleri araçlarını bırakıp olay yerinden uzaklaştı. Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçlara ilişkin açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Özel araçların sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." seslenişinde bulundu.

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