Toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul’da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu?
Toplu taşıma çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu taşımanın çalışıp çalışmadığı işe gidecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 25 Ocak saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı. İşte, toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul’da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu?
Toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul'da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel araçların 13.00'a kadar trafiğe çıkmasının yasaklanması, vatandaşları toplu taşımaya yöneltti. Ulaştrma Bakanlığı Marmaray seferlerinin ücretsiz şekilde devam edeceğini duyurdu. İşte, toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul'da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu?
TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da elverişsiz hava koşullarının sürdüğünü ifade etti ve, "Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir." açıklamasında bulundu.
Son birkaç gündür görülen yoğun kar nedeniyle kamu çalışanların izni konusunda açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." dedi.
BUGÜN KÖPRÜLER AÇIK MI KAPALI MI?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, YSS Köprüsü FSM Köprüsü geçitleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
VALİ YERLİKAYA'DAN "ARAÇLARIMIZI KALDIRALIM" SESLENİŞİ
Yoğun karın yolları kapatmasıyla birçok araç trafikte kaldı. Araç sahipleri araçlarını bırakıp olay yerinden uzaklaştı. Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçlara ilişkin açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Özel araçların sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." seslenişinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler 26, 27, 28 Ocak'ta tatil mi? İstanbul Valiliği'nden 31 Ocak açıklaması...
- Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Ziraat, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank bugün açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Marmaray ücretsiz mi? 25 Ocak Marmaray saat kaça kadar açık olacak? Marmaray seferleri kaçta bitecek?
- Toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul’da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu?
- Ocak ayı sıfır araba fiyatları: En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi güncellendi! Hyundai, Fiat, Renault, Mazda...
- İstanbul köprüler açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM ve YSS Köprüsü trafiğe açık mı? Son durum....
- THY son dakika: İstanbul uçuşlar ne zaman başlayacak? 25 Ocak İstanbul Havalimanı uçak seferleri saat kaçta açılacak?
- 25 Ocak memur ve emekli maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte tarihi...
- Bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi!
- Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?
- Maaş zam farkı için açıklamalar: Emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 25 Ocak memur, Bağkur maaş farkları yattı mı?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? İşte Instagram hesabı...