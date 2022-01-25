Toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul'da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel araçların 13.00'a kadar trafiğe çıkmasının yasaklanması, vatandaşları toplu taşımaya yöneltti. Ulaştrma Bakanlığı Marmaray seferlerinin ücretsiz şekilde devam edeceğini duyurdu. İşte, toplu taşıma çalışıyor mu? 25 Ocak Bugün İstanbul'da tramvay, metro, metrobüs çalışıyor mu?